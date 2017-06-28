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Манолас опоздал на медосмотр в «Зените»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Рома, Манолас Константинос, Паредес Леандро
Сегодня, 10:42 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Ромы» Костас Манолас опоздал на медосмотр в «Зените». Ожидалось, что процедуры начнутся в 8:30 по местному времени, но грек задержался. Сообщается, что переход Маноласа уже решенное дело, а о сделке официально может быть объявлено сегодня вечером. Сумма трансфера составит около 35 млн евро.
Вместе с Маноласом в «Зенит» должен перейти и его одноклубник Леандро Паредес, однако хавбек еще раздумывает над своим решением.
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