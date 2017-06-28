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В «Марселе» отказались комментировать слухи о Головине

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Марсель, ЦСКА, Головин Александр
Сегодня, 11:44 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В пресс-службе «Марселя» отказались комментировать слухи об интересе к хавбеку ЦСКА Александру Головину.

«Мы не комментируем слухи».

Ранее французское издание сообщило, что 21-летний игрок может перейти в «Марсель» уже в летнее трансферное окно.

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