В «Марселе» отказались комментировать слухи о Головине

В пресс-службе «Марселя» отказались комментировать слухи об интересе к хавбеку ЦСКА Александру Головину.

«Мы не комментируем слухи».

Ранее французское издание сообщило, что 21-летний игрок может перейти в «Марсель» уже в летнее трансферное окно.