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Манолас недоволен, что он будет получать зарплату в «Зените» в рублях
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Рома, Манолас Константинос
Сегодня, 11:33 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Ромы» Костас Манолас, опоздавший на медосмотр в «Зените», имеет некоторые вопросы к клубу из Санкт-Петербурга относительно заработной платы. Грек остался недоволен тем фактом, что деньги по контракту ему будут выплачиваться в рублях.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 35 млн евро, а о сделке могут объявить уже сегодня.
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Фурсенко с улыбкой "Обменяю на евро по выгодному курсу"
Фурсенко с улыбкой "Обменяю на евро по выгодному курсу"
Зайди сейчас,если не затруднит. )
переиначим))
Вирус-вымогатель Манолас добрался до Зенита.
Манолас недоволен рублями....
У Маноласа развязался шнурок...
Манолас потерял расчёску в гостинице....
долго ещё горе-журналюги будут будут мусолить эту тему ???
Яркая вывеска : 1 евро - 120 рублей ......грекам скидки"