Манолас недоволен, что он будет получать зарплату в «Зените» в рублях

Защитник «Ромы» Костас Манолас, опоздавший на медосмотр в «Зените», имеет некоторые вопросы к клубу из Санкт-Петербурга относительно заработной платы. Грек остался недоволен тем фактом, что деньги по контракту ему будут выплачиваться в рублях.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 35 млн евро, а о сделке могут объявить уже сегодня.