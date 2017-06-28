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Манолас недоволен, что он будет получать зарплату в «Зените» в рублях

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Рома, Манолас Константинос
Сегодня, 11:33 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Ромы» Костас Манолас, опоздавший на медосмотр в «Зените», имеет некоторые вопросы к клубу из Санкт-Петербурга относительно заработной платы. Грек остался недоволен тем фактом, что деньги по контракту ему будут выплачиваться в рублях.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 35 млн евро, а о сделке могут объявить уже сегодня.

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