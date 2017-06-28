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Манолас отказывается переходить в «Зенит» из-за зарплаты в рублях

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Рома, Зенит, Манолас Константинос
Сегодня, 15:24 | Источник: corrieregiallorosso.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Трансфер защитника «Ромы» Костаса Маноласа в «Зенит» может сорваться.

Переход считался практически решенным делом, однако в последние часы ситуация изменилась. Футболист отказывается переходить в «Зенит», поскольку его не устраивает тот факт, что зарплата будет выплачиваться в рублях, а не в евро.

Такое развитие событий не устраивает «Рому», которая рассчитывает на 35 млн евро за продажу грека. В ближайшее время агент футболиста проведет деловой обед с руководством российского клуба, чтобы постараться урегулировать данный вопрос.

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