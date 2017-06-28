Манолас отказывается переходить в «Зенит» из-за зарплаты в рублях

Трансфер защитника «Ромы» Костаса Маноласа в «Зенит» может сорваться.

Переход считался практически решенным делом, однако в последние часы ситуация изменилась. Футболист отказывается переходить в «Зенит», поскольку его не устраивает тот факт, что зарплата будет выплачиваться в рублях, а не в евро.

Такое развитие событий не устраивает «Рому», которая рассчитывает на 35 млн евро за продажу грека. В ближайшее время агент футболиста проведет деловой обед с руководством российского клуба, чтобы постараться урегулировать данный вопрос.