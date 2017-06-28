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Манолас отказывается переходить в «Зенит» из-за зарплаты в рублях
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Рома, Зенит, Манолас Константинос
Сегодня, 15:24 | Источник: corrieregiallorosso.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Трансфер защитника «Ромы» Костаса Маноласа в «Зенит» может сорваться.
Переход считался практически решенным делом, однако в последние часы ситуация изменилась. Футболист отказывается переходить в «Зенит», поскольку его не устраивает тот факт, что зарплата будет выплачиваться в рублях, а не в евро.
Такое развитие событий не устраивает «Рому», которая рассчитывает на 35 млн евро за продажу грека. В ближайшее время агент футболиста проведет деловой обед с руководством российского клуба, чтобы постараться урегулировать данный вопрос.
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Запасаемся попкорном, господа!
Боярский предложил держать Дзюбу на коротком поводке
Боярский сообщил, что не видел нашумевшего снимка Артёма Дзюбы и Александра Кокорина. При этом артист отметил, что в следующем сезоне капитанская повязка "Зенита" должна перейти к 30-летнему итальянскому защитнику питерцев Доменико Кришито.
— Повязки больше достоин Кришито, а Артёма лучше держать на коротком поводке, — заявил Боярский. — Да, Дзюба — один из лидеров команды, но нельзя давать ему возможности зазнаться окончательно и бесповоротно. А то он может натворить чего лишнего.
У тебя дети есть? Социалка для них большая?
На операции ты квоты получал?
Что ты мне тычешь всякий бред как школьник?
Второе и главное. Есть футбол как таковой. То, что сейчас творит газпром, политбюро КПСС не снилось! Это же полный беспредел!
Утром проснётся с бодуна ни/х не помнит рядом в кровати Молло и вся комната рублями завалена