Cарсания: «В ближайшее время „Зенит“ планирует подписать еще одного россиянина»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил, что клуб намерен приобрести еще одного российского футболиста. Также, по словам Сарсании, в ближайшее время команду могут покинуть шесть или семь игроков.

«В ближайшие часы, а скорее даже в ближайшие дни, мы планируем приобрести ещё одного россиянина. На этом трансферы отечественных футболистов в „Зенит“ закончатся. В данный момент мы ведём переговоры по нескольким очень серьезным иностранным игрокам. Надеюсь, что в ближайшее время уже появится конкретная информация.

Сейчас Манчини нужно создать серьезную команду, которая должна стать боеспособной, конкурентоспособной в Европе и сможет выиграть чемпионат России. Мы подходим к выбору игроков серьезно и скрупулёзно. Обязательно стоит ждать игроков европейского уровня. Но прямо сейчас нам нужно было укрепить российские позиции. Сильных игроков, к сожалению, не так много.

Есть круг футболистов из шести-семи человек, которые могут покинуть „Зенит“. У каждого - индивидуальный случай и сейчас клуб решает этот вопрос. В Петербурге будет, практически, новая команда. Естественно, нужно время, чтобы построить её, но Манчини прекрасно понимает, что его не так много».

Сегодня стало известно, что состав клуба пополнили Дмитрий Полоз и Александр Ерохин.