Бесплатный сыр. Полоз и Ерохин нужны «Зениту»?

«Зенит» подписал еще двух игроков «Ростова» сборки Бердыева. «Соккер.ру» интересен рецепт, по которому их всех собираются мариновать у футбольного поля?

Сколько у «Зенита» игроков первой команды?

Официальный сайт клуба, на котором подчеркнули, что в «Зенит» Полоз и Ерохин перешли в качестве свободных агентов, подсказывает ответ – три вратаря, десять защитников, тринадцать хавбеков и четыре форварда. Добавляем Полоза и Ерохина – получаем 32 футболиста. Не исключаем Маноласа, раз торгуются – получаем ровно три состава, не считая засватанных аргентинцев – Паредеса, Павона и Друисси, и обещанного Сарсанией россиянина.

Итого 37 человек за две недели до старта сезона. Также не включаем в список людей из молодежки – а приличные клубы им доверяют, но вспоминаем, что в прошлом сезоне в РФПЛ сыграли 29 футболистов со «стрелкой» на груди, и количество не перешло в качество. Луческу упрекали в создании перевозного табора. А теперь у «Зенита» еще и команда тренеров - 9 наставников и всего 18 участников штаба с врачами. Для сравнения, Абрамович в прошлом году не позволил Конте добавить помощника Карреру, чтобы не раздувать штат. Но разве в «Челси» в футболе разбираются?

Почему Полоз и Ерохин – свободные агенты?

«Зенит» подписал двух свободных агентов, нет оснований предполагать иное. Но отметим любопытные факты. Ерохин пришел в команду Бердыева зимой прошлого года. Информацию о трехлетнем контракте подтвердил генеральный директор Лопатин. Сообщение от 15 января 2016 года на момент подписания статьи не удалено, и официальной страницей «Ростова» русским по белому написано:

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Александр Ерохин подписал контракт с «Ростовом»

Соглашение рассчитано на три года. pic.twitter.com/acpB5TgLb8 — Football Club Rostov (@rostovfc) 15 января 2016 г.

Не полтора года и потом еще два – это 3.5 года получается, а именно три. Также на официальном сайте «Ростова» хранится информация, что Дмитрий Полоз летом прошлого года подписал с ростовчанами новый контракт. Согласно утверждениям ряда изданий, на три года. Причем в таких контрактах ни один вменяемый клуб не предложит игроку пункт о разрыве через год в одностороннем порядке. Невыгодно. Только по Нобоа все понятно – у него завершался договор с «Ростовом», от нового отказывался, стал свободным агентом.

Кристиан думал вернуться в «Рубин», но дал обещание «Зениту», и Бердыев сказал – раз дал слово, то держи. А за четвертого игрока «Ростова» в списке новичков, защитника Терентьева, в «Зените» заплатили 2 миллиона евро. Не игрок атаки, как Ерохин и Полоз, то есть дешевле на рынке. И у Дениса был контракт с «Ростовом» до 2018, всего на год. Интересно понять, как защитник может стоить 2 миллиона, не играя за сборную, а Полоз и Ерохин – участники Кубка Конфедераций, так легко оказываются свободными агентами? Звезды сложились невероятно удобно для «Зенита».

Аджоев – спортивный директор «Ростова»?

Чтобы «Зенит» мог подписать свободными агентами футболистов с действующими контрактами, возможен только один законный вариант – разрыв соглашений с «Ростовом» и особые пункты, не выгодные продавцу. Проще говоря, надо чтобы южный клуб себе навредил. Об их плачевном финансовом положении все наслышаны, но согласились к четырем свободным агентам – Нобоа, Джанаеву, Медведеву и Симичу, которые уже покинул клуб, добавить еще двух.

В свое время динамовские болельщики устали считать, скольких игроков клуб потерял свободными агентами – за пару лет отдали 24 футболистов без компенсации. Среди них Смолов, который в шутку благодарил Аджоева за профессионализм, Юсупов, Гранат и Нобоа. Такое ощущение, что теперь у «Ростова» спортивным директором работает тот же специалист, который на самом деле превращает тульский «Арсенал» в лондонский.

Отдать бесплатно Ерохина и Полоза, имея возможность заработать 10-12 миллионов евро, мог только менеджер такого же невероятного уровня. Ведь не забывайте про лимит, в 2014-м Смольников и Шатов – защитник и хавбек, обошлись «Зениту» в 13 миллионов евро. Сейчас цены в целом выросли, а получилось, что Ерохин смог без проблем разорвать контракт, а Полозу в прошлом году накануне дебюта в Лиге чемпионов предложили год продления, а потом свободный выбор. Гениальные люди в «Ростове» сидят!

Где-то такие переходы видели?

Свободность агентов Дмитрия и Александра заставляет вспомнить коллизию прошлого лета. Новосельцев обошелся «Зениту», по информации иностранных источников, в 8-10 млн евро. А по версии покупателя получилось, что заплатили всего 8 миллионов рублей. По Цаллагову и Молло похожая история. Ведь «Сент-Этьен», которому причиталась доля от трансфера француза, грозился отправиться в ФИФА, им перечислили 250 тысяч евро вместо 1.25 млн.

Главный дриблер «Крыльев Советов» официально вышел игроком за 500 тысяч евро. Французы не поверили, как мало кто поверил Саввиди, который заявил о 8 миллионах рублей за Новосельцева. Получилось, что российский защитник, начавший сезон в Лиге чемпионов, подписал щедрый контракт с «Зенитом», а «Ростов» отпустил его за двухнедельный оклад Дзюбы. А теперь Полоз и Ерохин – игроки сборной, вообще оказываются свободными агентами.

Конечно, если южанам хочется развалить свой клуб, то они юридически имели полное право разорвать оба договора. А теперь Фурсенко скажет, что «Зенит» не совершает дорогие трансферы и легко вписывается в ограничения УЕФА. Но тут не важно, что думают болельщики или журналисты, важно, чтобы президентов Чеферина и Инфатино не поставили перед фактом большие спонсоры УЕФА и ФИФА: «Почему вы наказали „Реал“, „Атлетико“ и „Барселону“ за проступки с юниорами, а клуб спонсора ЛЧ не проверяете»?

Причем не забывайте, что в УЕФА и ФИФА много немецких и американских спонсоров. А у них может возникнуть желание помочь газовой отрасли РФ уронить акции. Безотносительно к непродуманности «финансового фэйр-плей», который по факту даже близко не уравнивает шансы бедных и богатых, «Зенит» слишком явно провоцирует УЕФА и ФИФА на реакцию или собирание данных. Даже если Ерохина и Полоза по доброте душевной из «Ростова» отпустили бесплатно, вопросы могут возникнуть у клубов-грандов. Перес тоже не прочь подписать Мбаппе бесплатно, а «Барселона» хочет официально платить Месси минимальную зарплату в Испании.

Зачем «Зениту» Ерохин и Полоз?

Александр и Дмитрий увидели шанс, деньги, хотят пожить в Санкт-Петербурге. Их выбор можно понять, «Зенит» - ведущий клуб. Но хочется, чтобы он вернулся реально сильным. Ведь полезно, чтобы хотя бы где-то управляющие громадными деньгами демонстрировали профессионализм. Но тут массовая закупка – пять новичков из «Ростова» менее чем за год. Зачем эти футболисты «Зениту», если сборная показала, что с Бердыевым и без него играют по-разному? Например, Терентьев может не потянуть требования, как и Ерохин. А Новосельцев уже замаринован на скамейке.

Полоза могут придавить не только Шатовым, Маком, Молло и Кокориным, но и новыми аргентинскими нападающими. Только у Нобоа неплохие шансы, и то – сейчас сразу девять игроков, не считая потенциальных новичков Паредеса и Брозовича, могут сыграть в центре. На одно место по четыре человека? Не тот путь выбирают в «Зените», если думают, что дорогущие иностранцы и приглашение всех россиян, кто со второй попытки по мячу попадает, является гарантией возвращения чемпионского звания. Хуже будет, только если трансферы – цветочки, а ягодки начнутся в поединках, похожих на матч против «Урала».

В чем суть хаотичного набора россиян?

Неужели нам забыли сказать, что за три дня до первого тура снова изменят лимит? Только так можно объяснить подписание такого количества россиян, но не объяснить набор иностранцев в «Зенит». А если ростовчан подписали, чтобы потом раздавать местных игроков в аренды после спада формы – снова выходим к сомнениям насчет подобных сделок. Манчини будут судить по качеству футбола, и хотя Полоз и Ерохин – крепкие средние игроки, они были сильны только у конкретного тренера.

Кроме того, если «Ростов» разорвал два контракта с Дмитрием и Александром, чтобы ушли бесплатно, то российский трансферный рынок в условиях лимита не просто отбросил копыта, а еще и воняет. Зачем бедовый «Ростов» потерял деньги, фактически даря игроков Сарсании, подписав странные для футбола контракты? Зачем Полоз и Ерохин «Зениту»? Даже у Дмитрия невысокий шанс заиграть в основе. Для коллекции и чтобы другим не достались? В чем суть ставки самих Дмитрия и Александра на команду, где нападающих и атакующих полузащитников до конца трансферного периода станет на четыре состава?

И что о таких сделках скажут в ЦСКА, «Краснодаре», «Рубине», «Локомотиве», «Ахмате», «Спартаке» и так далее? Полоз раз и получился бесплатным, а Канунников уедет в Москву за 6 миллионов евро? А вот если все начнут бесплатно подписывать игроков сборной России, то через пару лет в ФИФА и УЕФА смогут из РФС, РФПЛ, российских клубов и спонсоров веревки вить. Инфантино улыбается, пока не прошел ЧМ-18, а дальше будет действовать, как ему будет выгодно.