30
Роналдо: «Я не завидую Спаллетти»
Сегодня, 10:35 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Интера» Роналдо поделился мнением о назначении на пост главного тренера команды Лучано Спаллетти.
«Думаю, „Интер“ в лице Спаллетти приобрел не только хорошего стратега, но также и менеджера, который хорошо влияет на коллектив. Я ему не завидую, потому что Лучано придется найти способ дать результат за короткое время. „Интер“ и его поклонники ждут этого уже несколько лет».
Другие материалы по теме:
Вчера
60
Или войдите через