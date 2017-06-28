Роналдо: «Я не завидую Спаллетти»

Бывший игрок «Интера» Роналдо поделился мнением о назначении на пост главного тренера команды Лучано Спаллетти.

«Думаю, „Интер“ в лице Спаллетти приобрел не только хорошего стратега, но также и менеджера, который хорошо влияет на коллектив. Я ему не завидую, потому что Лучано придется найти способ дать результат за короткое время. „Интер“ и его поклонники ждут этого уже несколько лет».