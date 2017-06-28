Перес: «Учитывая возраст Мбаппе, будет трудно найти ему место в основе „Реала“»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказал мнение о возможном переходе 18-летнего нападающего «Монако» Килиана Мбаппе в мадридский клуб:

«Мбаппе – очень хороший футболист. Но эта ситуация напоминает мне прошлогоднюю, когда мы собирались подписать Поля Погба из „Ювентуса“.

Лето длинное. Зидан следит за Мбаппе уже не первый год. Немногие футболисты выступают за мадридский „Реал“ в возрасте 18 лет. Мы должны проявить терпение. Недостаточно просто сказать, что мы можем приобретать игроков и усаживать их на скамейку. Мы думаем о Мбаппе, но учитывая его возраст, будет трудно найти ему место в основном составе».

Напомним, недавно президент «Королевского клуба» встретился с семьёй Килиана Мбаппе.