Рейтинг@Mail.ru

Перес: «Учитывая возраст Мбаппе, будет трудно найти ему место в основе „Реала“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Реал, Монако, Перес Флорентино , Мбаппе Килиан, Зидан Зинедин , Погба Поль
Сегодня, 05:27 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Президент «Реала» Флорентино Перес высказал мнение о возможном переходе 18-летнего нападающего «Монако» Килиана Мбаппе в мадридский клуб:

«Мбаппе – очень хороший футболист. Но эта ситуация напоминает мне прошлогоднюю, когда мы собирались подписать Поля Погба из „Ювентуса“.

Лето длинное. Зидан следит за Мбаппе уже не первый год. Немногие футболисты выступают за мадридский „Реал“ в возрасте 18 лет. Мы должны проявить терпение. Недостаточно просто сказать, что мы можем приобретать игроков и усаживать их на скамейку. Мы думаем о Мбаппе, но учитывая его возраст, будет трудно найти ему место в основном составе».

Напомним, недавно президент «Королевского клуба» встретился с семьёй Килиана Мбаппе.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
NGY
Сегодня 05:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:32 Джан: «Германия должна считаться фаворитом, поскольку она чемпион мира» 1
00:26 Пицци: «Каждый хотел бы оказаться на месте Алексиса Санчеса» 1
Вчера
18:35 Сантуш: «Германия - явный фаворит Кубка Конфедераций» 8
18:28 Клозе: «Пока не думаю о начале индивидуальной тренерской карьеры» 2
17:41 Адриен Силва: «Португалии хочется снова сотворить историю» 4
17:37 Дель Боске: «Уход Роналду станет большой потерей для „Реала“» 14
16:57 Агент: «Ари хотел бы сыграть за сборную России на чемпионате мира» 32
16:39 Джан: «Посмотрел статистику Салаха. Не терпится сыграть с ним за одну команду» 1
14:50 Агент: «Помимо „Зенита“, Тельо интересуется ещё один российский клуб» 73
14:33 Агент трансферной цели ЦСКА и «Спартака»: «Кайоде очень хочет играть в России» 61
все материалы по этой теме
Турниры