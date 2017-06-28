Рейтинг@Mail.ru

Луческу: «Первый сезон в „Зените“ был тяжелым, во втором мы бы смогли выступить лучше»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Зенит, Луческу Мирча
Сегодня, 19:21 | Источник: ФАН | Редакция: Максим Коджеспиров

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что расстался с клубом нормально.

«С клубом расстались нормально, ни про кого ничего плохого сказать не хочу. Просто руководители не были готовы ждать. Первый сезон получился тяжелым, во втором мы бы смогли выступить лучше», - сказал Луческу.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:46
, чтобы видеть комментарии
  0
311
Сегодня 19:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:33
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:32
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:31
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:25
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 19:25
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:35 Роналдо: «Я не завидую Спаллетти» 8
07:26 Перес: «Роналду злится, но я думаю, он всё же останется в „Реале“» 21
05:27 Перес: «Учитывая возраст Мбаппе, будет трудно найти ему место в основе „Реала“» 11
00:32 Джан: «Германия должна считаться фаворитом, поскольку она чемпион мира» 4
00:26 Пицци: «Каждый хотел бы оказаться на месте Алексиса Санчеса» 1
Вчера
18:35 Сантуш: «Германия - явный фаворит Кубка Конфедераций» 9
18:28 Клозе: «Пока не думаю о начале индивидуальной тренерской карьеры» 4
17:41 Адриен Силва: «Португалии хочется снова сотворить историю» 6
17:37 Дель Боске: «Уход Роналду станет большой потерей для „Реала“» 15
16:57 Агент: «Ари хотел бы сыграть за сборную России на чемпионате мира» 32
все материалы по этой теме
Турниры