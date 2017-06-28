Луческу: «Первый сезон в „Зените“ был тяжелым, во втором мы бы смогли выступить лучше»

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что расстался с клубом нормально.

«С клубом расстались нормально, ни про кого ничего плохого сказать не хочу. Просто руководители не были готовы ждать. Первый сезон получился тяжелым, во втором мы бы смогли выступить лучше», - сказал Луческу.