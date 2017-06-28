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Перес: «Роналду злится, но я думаю, он всё же останется в „Реале“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Перес Флорентино , Роналду Криштиану
Сегодня, 07:26 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Президент «Реала» Флорентино Перес выразил мнение, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, несмотря на разговоры об уходе из клуба, не покинет команду в летнее трансферное окно:

«Я знаю, Криштиану злится, но я думаю, что он останется. Я ещё не разговаривал с ним. Всё, что нужно сделать, это подождать конца Кубка Конфедераций и затем всё обсудить.

Роналду – человек чести, который выполняет свои обязательства. Есть множество людей, которые хотели задеть его через проблемы с налогами и другими вещами, и он всё это чувствует».

Напомним, ранее появилась информация, что по окончании Кубка Конфедераций Роналду встретится с Пересом, чтобы обсудить возможность перехода 32-летнего форварда в ПСЖ.

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