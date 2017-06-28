Карсдорп: «Не могу дождаться, когда приступлю к работе с „Ромой“!»

Новичок «Ромы» Рик Карсдорп поделился первыми впечатлениями от перехода в римский клуб:

«Первые впечатления — самые положительные. Я приезжал в Рим на три дня с друзьями полгода назад, город мне уже тогда очень понравился. И вот я здесь пару дней. Кевин Стротман много мне обо всем рассказывал, предлагал спрашивать о клубе все, что я хочу знать. Это я и сделал.

Кевин сказал, что я могу всегда на него рассчитывать, что бы мне ни понадобилось. Я не говорю по-итальянски, да и английский надо подтянуть, так что его поддержка в начале сезона для меня очень важна.

Не могу дождаться, когда приступлю к работе с командой!»