ЦСКА предоставил недельный отпуск Васину и Головину

Руководство московского ЦСКА предоставило защитнику Виктору Васину и полузащитнику Александру Головину недельный отпуск в связи с их участием в Кубке Конфедераций-2017. Оба футболиста приступят к тренировкам на сборе 2 июля.

Тренерский штаб удовлетворил просьбу Головина и Васина и предоставил им неделю отдыха. Они начнут работать на сборе 2 июля #ЦСКАвАвстрии — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 28 июня 2017 г.