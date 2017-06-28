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ЦСКА предоставил недельный отпуск Васину и Головину

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, ЦСКА, Васин Виктор, Головин Александр
Вчера, 23:54 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Максим Коджеспиров

Руководство московского ЦСКА предоставило защитнику  Виктору Васину и полузащитнику Александру Головину недельный отпуск в связи с их участием в Кубке Конфедераций-2017. Оба футболиста приступят к тренировкам на сборе 2 июля.

 

 

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