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ЦСКА предоставил недельный отпуск Васину и Головину
Вчера, 23:54 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Максим Коджеспиров
Руководство московского ЦСКА предоставило защитнику Виктору Васину и полузащитнику Александру Головину недельный отпуск в связи с их участием в Кубке Конфедераций-2017. Оба футболиста приступят к тренировкам на сборе 2 июля.
Тренерский штаб удовлетворил просьбу Головина и Васина и предоставил им неделю отдыха. Они начнут работать на сборе 2 июля #ЦСКАвАвстрии
— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 28 июня 2017 г.
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Пусть парни хоть так отдохнут, перед началом первенства.