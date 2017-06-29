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«Ростов» проведет четыре матча на втором сборе в Австрии

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Ростов, Кукес, Млада Болеслав, Брондбю
Сегодня, 18:34 | Источник: Твиттер ФК "Ростов" | Редакция: Максим Коджеспиров

«Ростов» определился со спарринг-партнерами на втором сборе в Австрии. Всего команда планирует провести четыре матча в рамках второго тренировочного сбора в Австрии. 2 июля команда встретится с албанской «Кукеси» и чешским клубом «Млада Болеслав». Ростовчане также проведут матч с датским «Брондбю» 8 июля. Четвертый соперник клуба пока не определен.

 

 

Ранее сообщалось о том, что «Ростов» погасил все долги перед игроками основного состава.

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