«Ростов» проведет четыре матча на втором сборе в Австрии

«Ростов» определился со спарринг-партнерами на втором сборе в Австрии. Всего команда планирует провести четыре матча в рамках второго тренировочного сбора в Австрии. 2 июля команда встретится с албанской «Кукеси» и чешским клубом «Млада Болеслав». Ростовчане также проведут матч с датским «Брондбю» 8 июля. Четвертый соперник клуба пока не определен.

«Ростов» сыграет 4 матча на втором сборе pic.twitter.com/QRGEnGow4m — Football Club Rostov (@rostovfc) 29 июня 2017 г.

Ранее сообщалось о том, что «Ростов» погасил все долги перед игроками основного состава.