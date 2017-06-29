«Зенит» ограничит пользование игроками клуба соцсетями

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, что отныне для футболистов питерского клуба будут действовать ограничения по использованию социальных сетей:

«Мы составили документ, состоящий из трех частей. Там представлена идеологическая составляющая, непосредственно правила и часть, посвященная штрафам. Не стал бы называть его именно кодексом чести. Скорее это некий свод принципов и правил футбольного клуба.

Есть командные мероприятия, которые ведет главный тренер и менеджмент клуба. Естественно, в эти моменты запрещено пользоваться электронными устройствами. Такого рода запрет в правилах существует. Что касается социальных сетей, то в правилах есть пункт, который регламентирует эту сферу».

Также Фурсенко выразил уверенность в том, что вскоре на домашних играх «сине-бело-голубых» будет постоянный ажиотаж.