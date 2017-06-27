Мутко: «Все увидели, что к России по получению ЧМ-2018 вопросов нет»

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал публикацию ФИФА доклада американского следователя Майкла Гарсии, который вел дело о получении Россией и Катаром чемпионатов мира.

«Доклад опубликован. Думаю, странно, что это случилось в это время. Но все увидели, что никаких вопросов к России нет. Ничего другого и не ожидалось. Мы не делали ничего, что противоречило бы этическому кодексу или общим нормам и принципам продвижения заявки».