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Мутко: «Все увидели, что к России по получению ЧМ-2018 вопросов нет»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Организация: ФИФА, Мутко Виталий
Сегодня, 21:42 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал публикацию ФИФА доклада американского следователя Майкла Гарсии, который вел дело о получении Россией и Катаром чемпионатов мира.

«Доклад опубликован. Думаю, странно, что это случилось в это время. Но все увидели, что никаких вопросов к России нет. Ничего другого и не ожидалось. Мы не делали ничего, что противоречило бы этическому кодексу или общим нормам и принципам продвижения заявки».

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