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Роналду сфотографировался со своими новорождёнными детьми

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Португалия, Реал, Роналду Криштиану
Сегодня, 20:23 | Источник: instagram.com | Фото: Instagam Криштиану Роналду | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в сети Instagram опубликовал фотографию со своими новорожденными детьми, снабдив ее следующим комментарием:

«Так счастлив держать в своих руках две новые любви моей жизни».

Ранее сообщалось, что Роналду не сыграет в матче за третье место на Кубке Конфедераций-2017, так как тренерский штаб сборной Португалии разрешил ему уехать, чтобы увидеть своих новорожденных детей.

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