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Роналду сфотографировался со своими новорождёнными детьми
Сегодня, 20:23 | Источник: instagram.com | Фото: Instagam Криштиану Роналду | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в сети Instagram опубликовал фотографию со своими новорожденными детьми, снабдив ее следующим комментарием:
«Так счастлив держать в своих руках две новые любви моей жизни».
Ранее сообщалось, что Роналду не сыграет в матче за третье место на Кубке Конфедераций-2017, так как тренерский штаб сборной Португалии разрешил ему уехать, чтобы увидеть своих новорожденных детей.
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Умный человек.
Умный человек.
Жаль,что нет жены и матери этих трех бедолаг-детей
А ведь мать этих детей всего месяц назад вот так выглядела
Не важно как, и каким образом они у всех имеются.
Только туголомые фекалии,могут троллить по этой теме.
Обращаюсь таким имбицилам-"Я имел ваше все су**ны дети",...
у меня все.
Умный человек.
Деткам здоровья