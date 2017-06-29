Роналду сфотографировался со своими новорождёнными детьми

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в сети Instagram опубликовал фотографию со своими новорожденными детьми, снабдив ее следующим комментарием:

«Так счастлив держать в своих руках две новые любви моей жизни».

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июн 29 2017 в 10:09 PDT

Ранее сообщалось, что Роналду не сыграет в матче за третье место на Кубке Конфедераций-2017, так как тренерский штаб сборной Португалии разрешил ему уехать, чтобы увидеть своих новорожденных детей.