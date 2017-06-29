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Паршивлюк: «У Аленичева личная неприязнь ко мне»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Ростов, Спартак М, Паршивлюк Сергей, Аленичев Дмитрий
Сегодня, 19:02 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк рассказал, почему ему в прошлом году пришлось покинуть «Спартак»:

«Решение отчислить меня из „Спартака“ - это инициатива Аленичева. Закончился сезон позапрошлый, и после отпуска я узнал, что выставлен на трансфер и буду тренироваться со второй командой. С удивлением узнал, что, по словам Аленичева, я не нашел общего языка с коллективом. Я имел отличный контакт со всеми, в том числе и с легионерами, про большинство русских ребят речи даже не идет.

Почему Аленичев так себя повел? Думаю, это личная неприязнь ко мне. У меня был с ним конфликт когда-то, но мне казалось, мы его сгладили. События показали, что, видимо, с его стороны эта история не забыта.

Что за конфликт? Не хотелось бы говорить об этом. Может быть, когда-то поделюсь, но лучше пусть это останется на его совести. В этой истории у каждого своя правда. Ни я, ни он теперь не в „Спартаке“».

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