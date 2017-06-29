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Мутко: «Смолов постоянно попадался по жеребьёвке для прохождения допинг-контроля»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Мутко Виталий
Сегодня, 21:18 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что сборная России неоднократно проходила процедуру допинг-контроля как до, так и во время Кубка Конфедераций:

«Наша сборная проверялась в полном составе - и индивидуально после каждой игры, и до игры, и во внесоревновательное время. Федя Смолов постоянно попадался по жеребьевке для прохождения допинг-контроля».

Ранее директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что на Кубке Конфедераций ни у одной из команды не возникло никаких проблем с допингом.

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