Рейтинг@Mail.ru

Фурсенко: «„Зенит“ строит команду, прежде всего, опираясь на российских игроков»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Фурсенко Сергей, Манчини Роберто
Сегодня, 19:11 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что костяком нового «Зенита» станут российские футболисты:

«Развитие российского футбола для нас - это приоритет номер один. Мы строим команду, прежде всего, опираясь на российских игроков. В частности, на питерских воспитанников. Наша цель - это выстроить мощную российскую команду, которая будет побеждать как в российском чемпионате, так и за рубежом.

Роберто (Манчини) - очень сильный тактик и стратег. Это один из немногих иностранных тренеров, способных создать новую российскую команду. Для усиления команды и создания конкуренции необходимы сильные иностранные игроки. В летнее трансферное окно „Зенит“ получит минимум двух, максимум четырех иностранных игроков».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:04
ответ пользователю Str4nger (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:03
ответ пользователю Ваня лучший (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:03
ответ пользователю korn3512 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:00
ответ пользователю Ты знаешь мое имя (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:59, редактировал Сегодня 20:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:58
ответ пользователю PATRIOT1965 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:47
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:47
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:43
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 19:43
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:42
ответ пользователю PATRIOT1965 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:42
ответ пользователю mat73 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:41
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:40
ответ пользователю PATRIOT1965 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:39
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 19:36
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:36
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:34
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 19:33
ответ пользователю tuman960 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:32, редактировал Сегодня 19:33
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 19:31, редактировал Сегодня 19:32
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 19:30, редактировал Сегодня 19:32
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 19:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:02 Паршивлюк: «У Аленичева личная неприязнь ко мне» 18
17:59 Фурсенко: «Уверяю, что через какое-то время „Крестовский“ будет полон на каждом матче» 120
17:18 Ещенко: «Хочу снова выиграть чемпионат. Желательно не раз» 32
16:55 Канчельскис: «Смолову в Европу надо бежать, а не в „Спартак“!» 57
12:01 Симонян: «Я бы не бросал камень в огород сборной России» 31
10:37 Карпин: «Отменять лимит уже нет смысла, это надо было делать 8 лет назад» 73
10:16 Колосков: «У сборной России есть две проблемы» 64
05:26 Гинер: «Головин пока не готов играть в „Арсенале“» 36
Вчера
22:13 Гинер: «Чемпионшип? Это турнир даже не среднего уровня» 32
21:39 Гинер: «„Спартак“ - народная команда? А за ЦСКА тогда кто болеет, быдло?» 443
все материалы по этой теме
Турниры