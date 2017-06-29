Фурсенко: «„Зенит“ строит команду, прежде всего, опираясь на российских игроков»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что костяком нового «Зенита» станут российские футболисты:

«Развитие российского футбола для нас - это приоритет номер один. Мы строим команду, прежде всего, опираясь на российских игроков. В частности, на питерских воспитанников. Наша цель - это выстроить мощную российскую команду, которая будет побеждать как в российском чемпионате, так и за рубежом.

Роберто (Манчини) - очень сильный тактик и стратег. Это один из немногих иностранных тренеров, способных создать новую российскую команду. Для усиления команды и создания конкуренции необходимы сильные иностранные игроки. В летнее трансферное окно „Зенит“ получит минимум двух, максимум четырех иностранных игроков».