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Фурсенко: «„Зенит“ строит команду, прежде всего, опираясь на российских игроков»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Фурсенко Сергей, Манчини Роберто
Сегодня, 19:11 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что костяком нового «Зенита» станут российские футболисты:
«Развитие российского футбола для нас - это приоритет номер один. Мы строим команду, прежде всего, опираясь на российских игроков. В частности, на питерских воспитанников. Наша цель - это выстроить мощную российскую команду, которая будет побеждать как в российском чемпионате, так и за рубежом.
Роберто (Манчини) - очень сильный тактик и стратег. Это один из немногих иностранных тренеров, способных создать новую российскую команду. Для усиления команды и создания конкуренции необходимы сильные иностранные игроки. В летнее трансферное окно „Зенит“ получит минимум двух, максимум четырех иностранных игроков».
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Так же как и ЦСКА не берет игроков у Зенита.
О каком ослаблении конкурента идёт речь?
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зенит никогда, и ничего не строил.....
Понятно одно, что, чтобы выстроить мощную российскую команду, вы идете правильным путем, забирая все, что попадется и плохо лежит у других команд. Действуя по хохляцкому принципу, не съем, так по надкусываю.
Поэтому у нас не было и нет хороших молодых игроков, а словосочетание "воспитанник Зенита" - само по себе шутка, относящаяся скорее к Витселю, Халку, Гараю, Гарсии, Кришито, Данни и тд.
Поэтому же вместо создания хорошей футбольной Академии, мы тратим миллиарды на стадион, который в 14 раз дороже стадиона итальянского гранда "Ювентуса".
Поэтому мы скупаем всех молодых игроков с паспортом, даже не глядя на ценник, перевоспитываем их и получаем Кокорина, празднующего каждый вылет нашей сборной из любого турнира.
ПС: искренне считаю, что игроки Зенита презирают нашу страну еще сильнее, чем руководство Зенита, и просто не понимаю, зачем кто-то болеет за эту команду.