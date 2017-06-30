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«СКА-Хабаровск» обыграл корейский клуб в товарищеском матче

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, СКА-Хабаровск, Тэджон Ситизен
Сегодня, 16:20 | Источник: ФК "СКА-Хабаровск" | Редакция: Роман Мельник

«СКА-Хабаровск» проводит сбор в Южной Корее. Только вчера команда прилетела в азиатскую страну, а уже сегодня коллектив встретился с местным клубом «Тэджон Ситизен», выступающим во втором по силе дивизионе страны. Дебютант РФПЛ справился с оппонентом со счетом 2:1.

Голы: Чжон Чжу Ён, 20 (1:0). Корян, 63 – с пенальти (1:1). Максименко, 87 (1:2).

«Тэджон Ситизен»: Чжон Су Хён (Ли Ён Чан, 46) – Ким Хэ Сак (Пак Чжэ Ву, 46), Чжон Чжу Ён (Мун Чжи Юн, 75), Чжон Сон Ху (Чжон Вон Сук, 46), Пак Чжу Сон – Ким Тхэ Юн (Ким Сун Су, 75), Син Хак Ён, Ким Чжун Чжэу (Бруно, 46) – Чжан Мин Ву (Хван Чжа Ён, 75), Лим Чжун Сик (Ким Чэн Хи, 46), Нам Юн Чжэ (Пак Даэ Хун, 46). 

«СКА-Хабаровск»: Довбня (Криворчуко, 46) – Эдиев, Димидко, Баляйкин – Савичев (Кобялко, 46), Калинский, Федотов, Казанков (Агаронян, 70), Друзин, Никифоров (Максименко, 70) – Корян (Дьяченко, 70). 

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