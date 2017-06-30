Источник: «Лодыгин не хочет уходить из „Зенита“»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин желает остаться в клубе и намерен вернуться в стартовый состав, заявил источник, знакомый с ситуацией:

«Юрию нравится выступать за „Зенит“. Он хочет остаться в петербуржской команде, а не переходить в другой клуб. У него хороший контракт, и Лодыгин собирается вернуться в стартовый состав при новом тренере».

Спортивный директор «сине-бело-голубых» Константин Сарсания накануне сообщил, что вратарь может перейти в греческий ПАОК.