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Источник: «Лодыгин не хочет уходить из „Зенита“»
Сегодня, 15:56 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник
Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин желает остаться в клубе и намерен вернуться в стартовый состав, заявил источник, знакомый с ситуацией:
«Юрию нравится выступать за „Зенит“. Он хочет остаться в петербуржской команде, а не переходить в другой клуб. У него хороший контракт, и Лодыгин собирается вернуться в стартовый состав при новом тренере».
Спортивный директор «сине-бело-голубых» Константин Сарсания накануне сообщил, что вратарь может перейти в греческий ПАОК.
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Мне одному тошно от таких новостей?
Мне одному тошно от таких новостей?
Готов сидеть в запасе, но с бабосами )))))))))))))))))))))))))
Все российские игроки где то в середине 00-ых начали бычку врубать,мол почему легионерам платят намного больше.И тогда начали им ЗП выравнивать и подгонять
А предлагали им что,чтобы они так играли,чтобы их покупали европейские клубы и платили те же ЗП,что и легионерам здесь
Сейчас бы вообще лимита не было,россияне бы играли в топ-клубах Европы,здесь наоборот.А вышло,что приехал последний поезд с убитыми Аршавинами,Павлюченками и Белялединовами
Нет,наши все игроки решили просто ЗП получат и не ехать,а лимит их прикрывает
ЗЫ:Лодыгин здесь не причем,так- по теме зп,лимита и трансферов
ДА И ШТАНГА НА ОТКРЫВАШКЕ ЕМУ НАСКУЧИЛА !
ПОЭТОМУ ОН В ПОИСКАХ НОВЫХ ОЩУЩЕНИЙ !!!