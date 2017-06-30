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Финал Кубка Конфедераций посетят более 53 тысяч болельщиков

Матч: ЧилиЧили-:-ГерманияГермания
Начало матча: 02.07.2017, 21:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события
Сегодня, 15:12 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

По информации вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова, на финальный матч Кубка Конфедераций Чили - Германия уже продано 53 тысячи билетов:

«Уже 53 тысячи билетов продано на финальный матч. Это большое количество. Для социально незащищенных слоев населения выдано 3 тысячи билетов. Стадион будет полностью заполнен».

Общая вместимость стадиона «Санкт-Петербург» составляет 68 тысяч мест. Встреча состоится 2 июля в 21:00 мск.

Напомним, что на матче России и Новой Зеландии на этом же стадионе присутствовали более 50 тысяч болельщиков.

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