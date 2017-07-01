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Думбия: «Когда играл за ЦСКА, хорошо запомнил атмосферу на стадионе „Спортинга“»
Сегодня, 11:07 | Источник: ФК "Спортинг" Лиссабон | Редакция: Роман Мельник
Перешедший в лиссабонский «Спортинг» форвард Сейду Думбия дал первое интервью клубному сайту:
«Рад стать частью этого великого клуба. Меня тепло приняли, а это самое главное. Я очень счастлив. Обещание? Не хочу создавать ложных ожиданий, но я пришел сюда не отдыхать и подготовлюсь к сезону наилучшим образом.
Я играл на „Жозе Алваладе“ два года назад в составе ЦСКА. Хорошо помню атмосферу, которая царила на стадионе. Теперь эти трибуны будут поддерживать меня, и это очень приятно».
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