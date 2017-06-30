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Президент «Лиона»: «Пока мы не достигли договорённости с „Арсеналом“ по Ляказетту»
Сегодня, 20:24 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола сообщил, что «Арсенал» пока так и не сделал «ткачам» предложение по возможному трансферу форварда Александра Ляказетта, которое бы устроило французский клуб:
«На данный момент мы не достигли договоренности с „Арсеналом“ по Ляказетту.
Также хочу отметить, что мы никогда не обсуждали возможность обмена Ляказетта на Жиру».
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