Президент «Лиона»: «Пока мы не достигли договорённости с „Арсеналом“ по Ляказетту»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола сообщил, что «Арсенал» пока так и не сделал «ткачам» предложение по возможному трансферу форварда Александра Ляказетта, которое бы устроило французский клуб:

«На данный момент мы не достигли договоренности с „Арсеналом“ по Ляказетту.

Также хочу отметить, что мы никогда не обсуждали возможность обмена Ляказетта на Жиру».