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Президент «Лиона»: «Пока мы не достигли договорённости с „Арсеналом“ по Ляказетту»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Лион, Арсенал, Ляказетт Александр
Сегодня, 20:24 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола сообщил, что «Арсенал» пока так и не сделал «ткачам» предложение по возможному трансферу форварда Александра Ляказетта, которое бы устроило французский клуб:

«На данный момент мы не достигли договоренности с „Арсеналом“ по Ляказетту.

Также хочу отметить, что мы никогда не обсуждали возможность обмена Ляказетта на Жиру».

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