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Буффон: «Пусть Доннарумма делает то, что приносит ему счастье»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Милан, Буффон Джанлуиджи, Доннарумма Джанлуиджи
Сегодня, 08:18 | Источник: abola.pt | Редакция: Роман Мельник
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос журналистов о том, как он относится к ситуации с Джанлуиджи Доннаруммой и «Миланом»:
«Я не даю совета, потому что и сам всегда совершал ошибки. Не хочу вносить в ситуацию еще больше хаоса. Мы общались с Джиджи около 15 минут, но не могу вам сказать, о чем именно.
Понятия не имею, останется ли он в „Милане“. Пусть делает то, что приносит ему счастье».
Ранее в поддержку юного голкипера выступил главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери.
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