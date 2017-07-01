Буффон: «Пусть Доннарумма делает то, что приносит ему счастье»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос журналистов о том, как он относится к ситуации с Джанлуиджи Доннаруммой и «Миланом»:

«Я не даю совета, потому что и сам всегда совершал ошибки. Не хочу вносить в ситуацию еще больше хаоса. Мы общались с Джиджи около 15 минут, но не могу вам сказать, о чем именно.

Понятия не имею, останется ли он в „Милане“. Пусть делает то, что приносит ему счастье».

Ранее в поддержку юного голкипера выступил главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери.