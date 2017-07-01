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Ибрагимович: «Я пришел. Я сказал. Я победил»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан
Сегодня, 10:38 | Источник: Инстаграм Златана Ибрагимовича | Редакция: Роман Мельник

Шведский нападающий Златан Ибрагимович в своем фирменном стиле попрощался  с «Манчестер Юнайтед», который решил не продлевать контракт с игроком: 

«Я пришел. Я сказал. Я победил».

Ранее сообщалось, что 35-летний форвард может вернуться в стан «красных дьяволов» зимой. Сам игрок рассчитывает оправиться от травмы к ноябрю.

 

I came. I said. I conquered.

Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic)

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