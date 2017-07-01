Ибрагимович: «Я пришел. Я сказал. Я победил»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович в своем фирменном стиле попрощался с «Манчестер Юнайтед», который решил не продлевать контракт с игроком:

«Я пришел. Я сказал. Я победил».

Ранее сообщалось, что 35-летний форвард может вернуться в стан «красных дьяволов» зимой. Сам игрок рассчитывает оправиться от травмы к ноябрю.