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Ибрагимович: «Я пришел. Я сказал. Я победил»
Сегодня, 10:38 | Источник: Инстаграм Златана Ибрагимовича | Редакция: Роман Мельник
Шведский нападающий Златан Ибрагимович в своем фирменном стиле попрощался с «Манчестер Юнайтед», который решил не продлевать контракт с игроком:
«Я пришел. Я сказал. Я победил».
Ранее сообщалось, что 35-летний форвард может вернуться в стан «красных дьяволов» зимой. Сам игрок рассчитывает оправиться от травмы к ноябрю.
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сказал и сделал
и на поле бьется
а ни как большинство современных распиаренных футболеров
валятся от одного прикосновения и ноют постоянно
тьфу