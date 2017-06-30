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Браво: «Конечно, я бы хотел играть с Санчесом в одном клубе»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Арсенал, Чили, Браво Клаудио, Санчес Алексис
Сегодня, 20:58 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво заявил, что хотел бы видеть в стане «горожан» своего партнера по сборной Чили Алексиса Санчеса, который является игроком «Арсенала»:

«Я уже не раз говорил, что Санчес - один из лучших игроков в мире.

Он играет на невероятном уровне и за сборную, и за клуб. У него впереди прекрасное будущее. С национальной командой он всегда добивается новых высот.

Здорово наблюдать за тем, как он прогрессирует. Конечно, я бы хотел играть с ним в одном клубе. Но такие вопросы не мы с ним решаем. Этим занимаются клубы».

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