Браво: «Конечно, я бы хотел играть с Санчесом в одном клубе»

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво заявил, что хотел бы видеть в стане «горожан» своего партнера по сборной Чили Алексиса Санчеса, который является игроком «Арсенала»:

«Я уже не раз говорил, что Санчес - один из лучших игроков в мире.

Он играет на невероятном уровне и за сборную, и за клуб. У него впереди прекрасное будущее. С национальной командой он всегда добивается новых высот.

Здорово наблюдать за тем, как он прогрессирует. Конечно, я бы хотел играть с ним в одном клубе. Но такие вопросы не мы с ним решаем. Этим занимаются клубы».