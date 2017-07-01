Марадона: «Путин - мой кумир. У меня дома на стене висит его портрет»

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона побывал в Москве и ответил на вопросы журналистов:

«Не так давно появилась информация, что я всерьез рассматриваю предложение возглавить сборную России? Ну, а для чего я сейчас здесь?

Не шутка ли это? Еще раз: я для этого и приехал! У меня очень много планов, и впереди меня ждет много работы. У меня есть тренерский опыт на уровне сборных, я тренировал сборную Аргентины. Это только часть моей миссии в футболе!

В чем она заключается? Это очень просто сформулировать: работать со всеми странами, со всеми игроками, работать с судьями. Все, что нужно нам – это чтобы доверие к футболу возрастало.

Пишут, что я хочу пообщаться с президентом Путиным, обсудить с ним футбольные и не только футбольные темы? Пока предложения я от него не получал, но очень на это надеюсь. Он мой кумир. У меня дома есть фотографии на стене. Рядом висят портреты Фиделя Кастро и Владимира Путина».