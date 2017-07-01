Марко Габбьядини: «Теперь „Сандерленд“ в надежных руках»

Бывший нападающий «Сандерленда» Марко Габбьядини хорошо знает нового наставника «черных котов» Саймона Грэйсона. Теперь, по мнению Марко, клуб находится в надежных руках:

«Я немало поиграл с Саймоном в свое время и знаю его достаточно хорошо. Вероятно, теперь клуб в надежных руках. Этот человек хорошо знает лигу и привык работать со скромным бюджетом.

Конечно, фанаты хотят именитого тренера, и Саймон вряд ли подходит на эту роль, однако нам нужна стабильность, клуб нуждается в прочном и стабильном фундаменте.

„Сандерленд“ умеет выходить из Чемпионшипа, так что они постараются сделать это как можно быстрее».