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Марко Габбьядини: «Теперь „Сандерленд“ в надежных руках»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: мнение, Сандерленд
Сегодня, 10:55 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник

Бывший нападающий «Сандерленда» Марко Габбьядини хорошо знает нового наставника «черных котов» Саймона Грэйсона. Теперь, по мнению Марко, клуб находится в надежных руках:

«Я немало поиграл с Саймоном в свое время и знаю его достаточно хорошо. Вероятно, теперь клуб в надежных руках. Этот человек хорошо знает лигу и привык работать со скромным бюджетом.

Конечно, фанаты хотят именитого тренера, и Саймон вряд ли подходит на эту роль, однако нам нужна стабильность, клуб нуждается в прочном и стабильном фундаменте.

„Сандерленд“ умеет выходить из Чемпионшипа, так что они постараются сделать это как можно быстрее».

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