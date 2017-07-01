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Марко Габбьядини: «Теперь „Сандерленд“ в надежных руках»
Сегодня, 10:55 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник
Бывший нападающий «Сандерленда» Марко Габбьядини хорошо знает нового наставника «черных котов» Саймона Грэйсона. Теперь, по мнению Марко, клуб находится в надежных руках:
«Я немало поиграл с Саймоном в свое время и знаю его достаточно хорошо. Вероятно, теперь клуб в надежных руках. Этот человек хорошо знает лигу и привык работать со скромным бюджетом.
Конечно, фанаты хотят именитого тренера, и Саймон вряд ли подходит на эту роль, однако нам нужна стабильность, клуб нуждается в прочном и стабильном фундаменте.
„Сандерленд“ умеет выходить из Чемпионшипа, так что они постараются сделать это как можно быстрее».
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