Инфантино: «Благодарю Россию и всех россиян за успешный Кубок Конфедераций»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил Россию и всех россиян за успешное проведение Кубка Конфедераций:

«Этот турнир в России был большим успехом со многих точек зрения. Первое - хочу поблагодарить Россию, оргкомитет турнира, Российский футбольный союз и весь народ. Отдельная благодарность волонтерам - они всегда помогали, всегда встречали с улыбкой.

Со спортивной точки зрения это тоже был успех, были сыграны прекрасные матчи, в среднем команды забивали по три мяча за игру, в среднем 38 тысяч зрителей присутствовали на каждой игре. Футбол был прекрасен - великолепные игроки и команды, в финале сыграют две очень сильные сборные, также можно поздравить и другие команды - сборную Португалии с Криштиану Роналду, Мексики и все остальные команды».

Также функционер отметил позитивные результаты работы системы видеоповторов на турнире.