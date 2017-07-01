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Инфантино: «Благодарю Россию и всех россиян за успешный Кубок Конфедераций»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Инфантино Джанни
Сегодня, 12:50 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Президент ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил Россию и всех россиян за успешное проведение Кубка Конфедераций:

«Этот турнир в России был большим успехом со многих точек зрения. Первое - хочу поблагодарить Россию, оргкомитет турнира, Российский футбольный союз и весь народ. Отдельная благодарность волонтерам - они всегда помогали, всегда встречали с улыбкой.

Со спортивной точки зрения это тоже был успех, были сыграны прекрасные матчи, в среднем команды забивали по три мяча за игру, в среднем 38 тысяч зрителей присутствовали на каждой игре. Футбол был прекрасен - великолепные игроки и команды, в финале сыграют две очень сильные сборные, также можно поздравить и другие команды - сборную Португалии с Криштиану Роналду, Мексики и все остальные команды».

Также функционер отметил позитивные результаты работы системы видеоповторов на турнире.

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