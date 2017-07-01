Тренер молодежной сборной Испании: «Мы не были самими собой»

Главный тренер молодежной сборной Испании (до 21 года) Альберт Селадес разочарован поражением своей команды от сверстников из Германии в финале юношеского чемпионата Европы:

«Естественно, мы огорчены после поражения в финале. Мы встретились с великолепной командой, которая играла лучше нас в первом тайме. Мы не были самими собой, вели себя неуверенно. Пропущенный гол все усложнил. Германия — очень хорошая команда.

Чему ребята научились? Ну, опыт всегда чему-то да учит. Мы сделаем выводы — позитивные и негативные. Мы провели прекрасную кампанию и гордимся страстью наших игроков, пускай и уступили в финале».