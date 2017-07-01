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Инфантино: «Без системы видеоповторов Кубок Конфедераций прошел бы по-другому»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Инфантино Джанни
Сегодня, 12:23 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Президент ФИФА Джанни Инфантино положительно оценил работу системы видеоповторов на Кубке Конфедераций-2017:

«Это [использование VAR] был большой успех. Много раз помощники арбитра имели возможность вмешаться, было принято шесть решений, повлиявших на ход игры, они исправляли ошибки главного арбитра, без этого турнир бы прошел по-другому, он был бы менее справедлив. И можем ли мы серьезно обсуждать „честность игры“ без VAR? Не можем, крупные ошибки исправляются благодаря этой системе, конечно, это тест, когда вы что-то тестируете, нужно иметь мужество.

Нам нужно поработать над деталями - связью, временем принятия решения, а полемика всегда будет - когда есть контакт в штрафной, пенальти ли это. Но большие ошибки будут исправляться, и только сегодня в 2017 году эту систему внедрили. Мы очень рады этому, турнир прошел с большим успехом, все было организовано идеально».

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