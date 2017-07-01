Зобнин может приступить к тренировкам «Спартака» уже через месяц

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил травму в товарищеском матче сборной России и Венгрии. По предварительным оценкам, футболист мог пропустить около полугода, однако может вернуться к тренировкам московской команды уже через месяц. Об этом сообщил Бруно Туркетто, генеральный директор итальянской клиники «Вилла Стюарт», где 12 июня игрок был прооперирован:

«Операция прошла очень хорошо, мы довольны результатом и ходом восстановления после травмы, футболист уже занимается в тренажерном зале клиники. Роман побудет еще совсем немного времени под наблюдением наших специалистов, а затем мы отправим его долечиваться в структуру клуба. Если все будет хорошо, то я уверен, что уже через месяц Роман приступит к тренировкам по индивидуальной программе, а еще спустя небольшое время может начать тренировки в общей группе „Спартака“.

Также хотел бы отметить высокий профессионализм врачей сборной России и „Спартака“. Нужно понимать, что повреждение боковой и крестообразной связки в некоторых случаях может быть серьезнее перелома. На этапе подготовки к операции крайне важна сплоченная работа всего медицинского персонала, начиная от простого хирурга и заканчивая физиотерапевтом. Могу с уверенностью сказать, что ваши врачи справились с подготовительной работой на „отлично“».