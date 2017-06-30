«Спартак» реализовал все выделенные клубу билеты на матч за Суперкубок России

«Спартак» продал все билеты на матч за Суперкубок России против «Локомотива»:

«Все билеты на матч за Суперкубок России, выделенные для реализации футбольному клубу „Спартак-Москва“, проданы онлайн во время приоритетного периода покупок — для владельцев абонементов на минувший и будущий сезоны и держателей карт лояльности.

Чтобы избежать проблем с приобретением билетов на матчи „красно-белых“, покупайте абонементы и участвуйте в нашей программе лояльности. Клуб всегда старается сделать посещение игр „Спартака“ максимально комфортным для вас!»