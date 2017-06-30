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«Спартак» реализовал все выделенные клубу билеты на матч за Суперкубок России

Матч: ЛокомотивЛокомотив-:-СпартакСпартак
Начало матча: 14.07.2017, 21:30
Соккер.Ру // Россия: события
Сегодня, 21:17 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Антон Белюсь

«Спартак» продал все билеты на матч за Суперкубок России против «Локомотива»:

«Все билеты на матч за Суперкубок России, выделенные для реализации футбольному клубу „Спартак-Москва“, проданы онлайн во время приоритетного периода покупок — для владельцев абонементов на минувший и будущий сезоны и держателей карт лояльности.

Чтобы избежать проблем с приобретением билетов на матчи „красно-белых“, покупайте абонементы и участвуйте в нашей программе лояльности. Клуб всегда старается сделать посещение игр „Спартака“ максимально комфортным для вас!»

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