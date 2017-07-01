По результатам опроса ВЦИОМ, лучшим в сборной России на КК был Акинфеев

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос среди российского населения, который был приурочен к домашнему Кубку Конфедераций. По итогам опроса лучшим игроком сборной России на турнире был назван голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (12% голосов), второе место досталось нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову (5%), а третью позицию занял защитник «Зенита» Юрий Жирков (4%).

Стоит отметить, что по одному проценту голосов набрали не принимавшие участия на Кубке Конфедераций Андрей Аршавин и Александр Кержаков.

Российская национальная команда завершила выступление на турнире после поражения от Мексики (1:2) в 3-м туре группового этапа.