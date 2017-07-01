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По результатам опроса ВЦИОМ, лучшим в сборной России на КК был Акинфеев

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Россия, Акинфеев Игорь, Смолов Федор, Жирков Юрий, Кержаков Александр, Аршавин Андрей
Сегодня, 02:24 | Источник: Wciom.ru | Редакция: Павел Молочный

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос среди российского населения, который был приурочен к домашнему Кубку Конфедераций. По итогам опроса лучшим игроком сборной России на турнире был назван голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (12% голосов), второе место досталось нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову (5%), а третью позицию занял защитник «Зенита» Юрий Жирков (4%).

Стоит отметить, что по одному проценту голосов набрали не принимавшие участия на Кубке Конфедераций Андрей Аршавин и Александр Кержаков.

Российская национальная команда завершила выступление на турнире после поражения от Мексики (1:2) в 3-м туре группового этапа.

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