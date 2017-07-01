Паредес проходит в Риме медосмотр перед переходом в «Зенит»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес прибыл в римскую больницу на медосмотр перед переходом в «Зенит», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Согласно полученной ранее информации, стороны уже согласовали условия сделки.

Трансфер, по предварительным данным, обойдется питерскому клубу в 30 млн евро.