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Паредес проходит в Риме медосмотр перед переходом в «Зенит»
Сегодня, 10:19 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес прибыл в римскую больницу на медосмотр перед переходом в «Зенит», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Согласно полученной ранее информации, стороны уже согласовали условия сделки.
Трансфер, по предварительным данным, обойдется питерскому клубу в 30 млн евро.
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Посмотрим как он будет играть
С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЁМ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ И ФЕЕРИЧНОГО ГО
Развлекайтесь...удаляюсь...
01.07.2017 Понравился комментарий пользователя аккаунт N7, Сегодня 02:34
01.07.2017 Понравился комментарий пользователя ПерекатиПоле, Сегодня 05:13
01.07.2017
29 лет - не возраст для защитника.....приходит опыт...
Наверно для этого амплуа игрока расцвет приходится на возраст с 27 лет до 33 лет...
Рамос - 31 год...Пике - 30...Пепе - 34...Годин - 31...Хуанфран - 32...Кьеллини -32...Бонуччи - 30...Дани Алвес - 34..Бенатиа - 30...Луис Давид - 30...Кэйхилл - 30..Компани - 31...
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01.07.2017 Понравился комментарий пользователя аккаунт N7, Сегодня 04:22
01.07.2017
Главный редактор издания 6. Юрий Дудь сообщил,что причиной отсутствия Дзюбы в сборной конфликт.
"По какой причине в команде отсутствует Артем Дзюба? Я в курсе официальной версии – болит колено."
"У них с Черчесовым случился конфликт, тренер учил его ремеслу в несколько несовременной манере, Дзюба собрал вещи и уехал из сборной" - заявил Юрий Дудь....
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01.07.2017 Понравился комментарий пользователя аккаунт N7, Сегодня 05:23
01.07.2017 Понравился комментарий пользователя Борисыч1, Сегодня 01:05
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Конечно! В пять утра ты не случайно на Соккере!)))
Сколько тебе газпром за службу платит?)))
Ребята,извините,случайно зашёл на ветку...не ожидал что вы здесь...
Не буду Вам мешать.....