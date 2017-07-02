Промес: «Спартаковцы из сборной России – настоящие звери на поле»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес считает, что выступление ряда игроков «Спартака» на Кубке Конфедераций в составе сборной России не скажется на их подготовке к новому розыгрышу РФПЛ:

«Нам надо будет учитывать в будущем, что у ребят, которые выступали на Кубке Конфедераций, было меньше времени на отдых. Но игроки сборной России – профессионалы. Я совершенно не сомневаюсь, что они подойдут в должных кондициях к началу сезона.

Они будут в хорошей форме, да и сейчас они в хорошей форме. Сборная России не добралась до финала, и у игроков есть время, чтобы отдохнуть. Ни игроки не будут искать никаких оправданий, ни команда не даст им оправданий. Это настоящие звери на поле, они будут в хорошей форме».