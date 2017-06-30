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Чичарито: «Любой из футболистов сборной России может играть в лучших европейских клубах»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Россия, Чичарито, Германия 4:1 Мексика, Португалия -:- Мексика
Сегодня, 00:58 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий национальной команды Мексики Чичарито отметил высокий уровень футболистов сборной России, а также выразил надежду на то, что после поражения от немцев в полуфинале Кубка Конфедераций мексиканцы сумеют обыграть португальцев в матче за бронзовые медали турнира:

«Я считаю, что сборная России - сильная команда, которая попала в сложную группу, но любой из ее футболистов может играть в лучших европейских клубах. Клубы из России играют в Лиге чемпионов, и это уже говорит о том, что они конкурентоспособны.

Сборная Мексики постарается добиться победы в матче за третье место. Нам не нужно расстраиваться по поводу проигрыша команде Германии, нужно идти дальше. Я бы не стал связывать наше поражение с усталостью, просто это футбол, такое случается».

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