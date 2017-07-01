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Марадона: «Моё приглашение на свадьбу Месси где-то затерялось»

Соккер.Ру // Заграница: события, Марадона Диего , Месси Лионель
Сегодня, 21:17 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поздравил нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси с женитьбой.

«Мое приглашение на свадьбу где-то затерялось, но мои отношения с Месси не изменятся из-за этого. Он отличный парень, и я поздравляю его. Лео знает, что я его очень люблю».

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