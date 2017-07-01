Марадона: «Моё приглашение на свадьбу Месси где-то затерялось»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поздравил нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси с женитьбой.

«Мое приглашение на свадьбу где-то затерялось, но мои отношения с Месси не изменятся из-за этого. Он отличный парень, и я поздравляю его. Лео знает, что я его очень люблю».