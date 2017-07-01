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Князь Монако заявил, что клуб постарается удержать Мбаппе

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: события, Монако, Мбаппе Килиан
Сегодня, 20:05 | Источник: le10sport.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Правящий князь Монако Альбер II заявил, что местный футбольный клуб намерен удержать свою юную звезду Килиана Мбаппе.

«Мы делаем всё, чтобы сохранить Мбаппе в команде. Сейчас идут переговоры, и Килиан хочет остаться. Я думаю, что мы придем к соглашению».

Сегодня Мбаппе удалил со своей страницы в «твиттере» всю информацию о том, что он является игроком «Монако».

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