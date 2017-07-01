30
Князь Монако заявил, что клуб постарается удержать Мбаппе
Сегодня, 20:05 | Источник: le10sport.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Правящий князь Монако Альбер II заявил, что местный футбольный клуб намерен удержать свою юную звезду Килиана Мбаппе.
«Мы делаем всё, чтобы сохранить Мбаппе в команде. Сейчас идут переговоры, и Килиан хочет остаться. Я думаю, что мы придем к соглашению».
Сегодня Мбаппе удалил со своей страницы в «твиттере» всю информацию о том, что он является игроком «Монако».
Другие материалы по теме:
Вадим Багров
Красивые женщины на свадьбе Месси, милая двойня Роналду и новый имидж Неймара – «Соккер.ру» следит за летним времяпровождением футбольных звезд.
10:09 Фото «Атлетико» обновил клубный логотип 16
09:44 Фото Лионель Месси женился на Антонелле Рокуццо 85
Станислав Горин
Вторая в истории победа молодых немцев подчеркивает, как важно построить систему подготовки футболистов. «Соккер.ру» вспоминает, как Пирло, Де Хеа и Чех покоряли Олимп.
Вчера
60
Или войдите через