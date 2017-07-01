Князь Монако заявил, что клуб постарается удержать Мбаппе

Правящий князь Монако Альбер II заявил, что местный футбольный клуб намерен удержать свою юную звезду Килиана Мбаппе.

«Мы делаем всё, чтобы сохранить Мбаппе в команде. Сейчас идут переговоры, и Килиан хочет остаться. Я думаю, что мы придем к соглашению».

Сегодня Мбаппе удалил со своей страницы в «твиттере» всю информацию о том, что он является игроком «Монако».