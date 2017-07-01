Паредес успешно прошел медосмотр для «Зенита»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес сегодня успешно прошел медосмотр в одной из клиник Рима. Теперь переходу игрока в «Зенит» не должно ничего помешать, так как стороны уже согласовали все условия сделки.

Ориентировочная стоимость трансфера составит 25 млн евро.

Напомним, что в минувшем сезоне 22-летний футболист провел 27 матчей в Серии А, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.