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Паредес успешно прошел медосмотр для «Зенита»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Рома, Зенит, Паредес Леандро
Сегодня, 15:20 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес сегодня успешно прошел медосмотр в одной из клиник Рима. Теперь переходу игрока в «Зенит» не должно ничего помешать, так как стороны уже согласовали все условия сделки.

Ориентировочная стоимость трансфера составит 25 млн евро.

Напомним, что в минувшем сезоне 22-летний футболист провел 27 матчей в Серии А, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

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