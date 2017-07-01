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Паредес успешно прошел медосмотр для «Зенита»
Сегодня, 15:20 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес сегодня успешно прошел медосмотр в одной из клиник Рима. Теперь переходу игрока в «Зенит» не должно ничего помешать, так как стороны уже согласовали все условия сделки.
Ориентировочная стоимость трансфера составит 25 млн евро.
Напомним, что в минувшем сезоне 22-летний футболист провел 27 матчей в Серии А, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.
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"Допускаю различные варианты, при которых Смолов может переехать в Петербург. Главный вопрос – в желании самого "Зенита". Мы знаем, что "Краснодару" симпатичны российские футболисты, прежде всего Шатов и Кокорин. Не исключаю вариант, при котором "Зенит" и "Краснодар" могут согласовать трансфер Смолова, при этом включив в сделку Кокорина (с доплатой "Краснодару"). По крайней мере, предварительные разговоры на эту тему уже были", – цитирует Арустамяна "Матч ТВ".
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