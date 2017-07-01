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Давид Луис вместе с Gorillaz представил форму «Челси» на новый сезон
Сегодня, 17:13 | Источник: Инстаграм ФК "Челси" | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник лондонского «Челси» Давид Луис и участник британской группы Gorillaz 2D представили домашнюю форму клуба на новый сезон. Фото новой экипировки «Челси» размещено в Инстаграмме клуба.
Напомним, что накануне было объявлено о том, что «Челси» подписал контракт с бывшим голкипером «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро.
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Вторая в истории победа молодых немцев подчеркивает, как важно построить систему подготовки футболистов. «Соккер.ру» вспоминает, как Пирло, Де Хеа и Чех покоряли Олимп.
Вчера
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PS форма как форма, Шпоры в новом сезоне ей будут бутсы вытирать после победы над Челси.