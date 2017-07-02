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«Рома» хочет купить защитника «Реала» Начо
Сегодня, 20:50 | Источник: gazzetta.it | Редакция: Максим Коджеспиров
«Рома» интересуется защитником «Реала» Начо Фернандесом. Римский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Рома» готова побороться за защитника «Ливерпуля» Альберто Морено.
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