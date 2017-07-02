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Моуриньо не намерен расставаться с Дармианом

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Дармиан Маттео, Моуриньо Жозе
Сегодня, 20:49 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не желает отпускать защитника команды Маттео Дармиана в другой клуб. Скорее всего, следующий сезон он проведет на «Олд Траффорд».

По слухам, игроком интересуются «Ювентус» и «Интер», однако Моуриньо даже не думает отпускать бека, поскольку «Особенному» нравится его универсальность. Дармиан может сыграть как на фланге обороны, так и в центре.

27-летний Дармиан перешел в МЮ в 2015 году за 18 млн евро. В прошлом сезоне он провел 18 матчей в АПЛ.

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