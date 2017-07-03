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МЮ оценил Эрреру в 60 млн фунтов
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Барселона, Эррера Андер
Сегодня, 12:26 | Источник: sport-english.com | Редакция: Антон Белюсь
В «Манчестер Юнайтед» оценили полузащитника Андера Эрреру, интерес к которому проявляет «Барселона», в 60 млн фунтов.
В услугах 27-летнего испанца якобы лично заинтересован главный тренер «блаугранас» Эрнесто Вальверде, который в свое время тренировал Эрреру в «Атлетике» и является большим поклонником таланта игрока.
В МЮ не горят желанием расставаться с одним из своих ключевых исполнителей, однако, по слухам, хорошее предложение заставит «красных дьяволов» передумать.
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