МЮ оценил Эрреру в 60 млн фунтов

В «Манчестер Юнайтед» оценили полузащитника Андера Эрреру, интерес к которому проявляет «Барселона», в 60 млн фунтов.

В услугах 27-летнего испанца якобы лично заинтересован главный тренер «блаугранас» Эрнесто Вальверде, который в свое время тренировал Эрреру в «Атлетике» и является большим поклонником таланта игрока.

В МЮ не горят желанием расставаться с одним из своих ключевых исполнителей, однако, по слухам, хорошее предложение заставит «красных дьяволов» передумать.