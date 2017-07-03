«Реал» присматривается к четырём защитникам

Руководство «Реала» рассматривает кандидатуры ряда игроков на позицию правого защитника.

Напомним, что мадридский клуб, скорее всего, покинет защитник Данило, которого активно сватают в «Ювентус».

По слухам, «Мадриду» интересны защитники Альваро Одриосола («Реал Сосьедад»), Марио Гаспар («Вильярреал»), Джереми Тольян («Хоффенхайм») и Жоау Канселу («Валенсия»).