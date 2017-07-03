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«Реал» присматривается к четырём защитникам
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Данило, Альваро Одриосола, Гаспар Марио, Тольян Джереми, Канселу Жоау
Сегодня, 08:54 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Руководство «Реала» рассматривает кандидатуры ряда игроков на позицию правого защитника.
Напомним, что мадридский клуб, скорее всего, покинет защитник Данило, которого активно сватают в «Ювентус».
По слухам, «Мадриду» интересны защитники Альваро Одриосола («Реал Сосьедад»), Марио Гаспар («Вильярреал»), Джереми Тольян («Хоффенхайм») и Жоау Канселу («Валенсия»).
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