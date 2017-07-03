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ПСЖ переключится на Коутиньо, если не подпишет Хамеса

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Ливерпуль, Реал, Коутиньо Филиппе, Родригес Хамес
Сегодня, 08:12 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

ПСЖ ищет варианты усиления линии полузащиты на случай, если им не удастся подписать хавбека «Реала» Хамеса Родригеса.

Если у парижан не получится переманить к себе колумбийца, они попробуют совершить трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, на которого также претендует «Барселона».

По слухам, парижане готовы заплатить мерсисайдскому клубу за 25-летнего Коутиньо, чей контракт с «красными» рассчитан до 2022 года, 87 млн фунтов.

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