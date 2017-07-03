30
ПСЖ переключится на Коутиньо, если не подпишет Хамеса
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Ливерпуль, Реал, Коутиньо Филиппе, Родригес Хамес
Сегодня, 08:12 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
ПСЖ ищет варианты усиления линии полузащиты на случай, если им не удастся подписать хавбека «Реала» Хамеса Родригеса.
Если у парижан не получится переманить к себе колумбийца, они попробуют совершить трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, на которого также претендует «Барселона».
По слухам, парижане готовы заплатить мерсисайдскому клубу за 25-летнего Коутиньо, чей контракт с «красными» рассчитан до 2022 года, 87 млн фунтов.
Другие материалы по теме:
08:54 Слухи «Реал» присматривается к четырём защитникам 0
08:35 Слухи Ди Мария отказал «Барселоне» 2
00:11 Слухи Сандро Рамирес перейдет в «Эвертон» 0
Вчера
23:22 Слухи Терри в понедельник станет игроком «Астон Виллы» 7
22:34 Слухи ПСЖ предложит 65 млн евро за Алекса Сандро 0
22:09 Слухи «Челси» поспорит с «Ювентусом» за Данило 6
20:50 Слухи «Рома» хочет купить защитника «Реала» Начо 2
20:49 Слухи Моуриньо не намерен расставаться с Дармианом 1
60
Или войдите через