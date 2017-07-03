ПСЖ переключится на Коутиньо, если не подпишет Хамеса

ПСЖ ищет варианты усиления линии полузащиты на случай, если им не удастся подписать хавбека «Реала» Хамеса Родригеса.

Если у парижан не получится переманить к себе колумбийца, они попробуют совершить трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, на которого также претендует «Барселона».

По слухам, парижане готовы заплатить мерсисайдскому клубу за 25-летнего Коутиньо, чей контракт с «красными» рассчитан до 2022 года, 87 млн фунтов.