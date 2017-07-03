СМИ: «В ближайшие 24 часа „Эвертон“ объявит о трансфере Майкла Кина»

«Эвертон» близок к подписанию защитника «Бернли» Майкла Кина, утверждают в Англии. О сделке должно быть объявлено в ближайшие сутки.

24-футболист накануне вернулся из отпуска, а уже на сегодня у него запланировано прохождение медобследования.

Ожидается, что «ириски» заплатят за защитника сборной Англии 25 млн фунтов. Еще 6 млн фунтов будут предусмотрены в качестве бонусов.