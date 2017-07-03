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СМИ: «В ближайшие 24 часа „Эвертон“ объявит о трансфере Майкла Кина»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Бернли, Эвертон, Кин Майкл
Сегодня, 08:20 | Источник: Liverpoolecho.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
«Эвертон» близок к подписанию защитника «Бернли» Майкла Кина, утверждают в Англии. О сделке должно быть объявлено в ближайшие сутки.
24-футболист накануне вернулся из отпуска, а уже на сегодня у него запланировано прохождение медобследования.
Ожидается, что «ириски» заплатят за защитника сборной Англии 25 млн фунтов. Еще 6 млн фунтов будут предусмотрены в качестве бонусов.
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