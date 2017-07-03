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В «Реале» намерены использовать Асенсио в переговорах по Себальосу

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Бетис, Реал, Барселона, Себальос Даниэль, Асенсио Марко
Сегодня, 09:12 | Источник: Donbalon.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос своими выступлениями в составе сборной Испании на молодежном чемпионате Европы, где он был признан лучшим игроком турнира, привлек к себе внимание грандов испанского футбола - «Реала» и «Барселоны».

Сообщается, что два клуба готовы к ожесточенной борьбе за право подписать 20-летнего хавбека.

При этом в «Реале» надеются на то, что хавбек «сливочных» Марко Асенсио, который был напарником Себальоса по молодежной сборной Испании, а также является другом последнего, сумеет уговорить Даниэля остановить свой выбор на мадридском клубе.

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