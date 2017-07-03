В «Реале» намерены использовать Асенсио в переговорах по Себальосу

Полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос своими выступлениями в составе сборной Испании на молодежном чемпионате Европы, где он был признан лучшим игроком турнира, привлек к себе внимание грандов испанского футбола - «Реала» и «Барселоны».

Сообщается, что два клуба готовы к ожесточенной борьбе за право подписать 20-летнего хавбека.

При этом в «Реале» надеются на то, что хавбек «сливочных» Марко Асенсио, который был напарником Себальоса по молодежной сборной Испании, а также является другом последнего, сумеет уговорить Даниэля остановить свой выбор на мадридском клубе.