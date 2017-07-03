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Ди Мария отказал «Барселоне»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, ПСЖ, Атлетико М, Ди Мария Анхель, Ньигес Сауль
Сегодня, 08:35 | Источник: express.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Две трансферные цели «Барселоны» этим летом ответили каталонцам отказом на предложение присоединиться к клубу, утверждают в Испании.

По слухам, «сине-гранатовые» были заинтересованы в приобретении полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии, но аргентинец, в свое время выступавший за «Реал», не захотел переходить в стан конкурентов «сливочных».

Сообщается, что «Барса» также предпринимала попытки переманить на «Камп Ноу» хавбека «Атлетико» Сауля Ньигеса. 22-летний испанец решил остаться верным «матрасникам», заключив с мадридским клубом новый контракт до 2026 года.

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